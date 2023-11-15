افتتاح المؤتمر السنوي لطب الأم والجنين وصحة المرأة بالأقصر

افتتح محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، اليوم، المؤتمر السنوي لطب الأم والجنين وصحة المرأة، والذى يأتي برعاية مشتركة بين وزارة الصحة وجامعة الأقصر والهيئة العامة للرعاية الصحية ونقابة أطباء الأقصر.

المؤتمر من تنظيم المؤسسة المصرية لطب الجنين

والمؤتمر من تنظيم المؤسسة المصرية لطب الجنين، وحضر الافتتاح الدكتور محمد العماري وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد كمال رئيس المؤسسة المصرية لطب الجنين، والدكتور أحمد حمزة رئيس اللجنة المنظمة لفاعليات المؤتمر بالمؤسسة، والدكتور أبو النجا الحجاجى نقيب أطباء الأقصر، ولفيف من كبار أطباء واستشاري أمراض النساء والتوليد بجامعات مصر، وعدد من الأطباء الدوليين.

تدريب عملي بمستشفى إيزيس

شهد المؤتمر إلقاء محاضرات نظرية بالمجمع الطبي الدولي، وتدريب عملي بمستشفى إيزيس وكذلك لقاء علمي مع ضيوف المؤتمر من علماء طب الجنين بالخارج من المؤسسة الدولية للموجات فوق الصوتية للنساء والتوليد (ISUOG).

ارتفاع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وقال نائب محافظ الأقصر فى كلمته خلال افتتاح فاعليات المؤتمر: إن المؤتمر يأتى فى إطار جهود الدولة للعناية بصحة الأم والجنين ورؤية الدولة للحد من نسب وفيات الأمهات والأطفال.

وأكد ارتفاع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل وحرص الدولة على تطوير كفاءة المستشفيات والاهتمام بالتخصصات المختلفة كمستشفى علاج فيروس سي، والمستشفيات الخاصة بطب النساء، وأخرى للأطفال، مما أتاح تقديم الخدمات الطبية لمواطني الأقصر بدلا من السفر لمحافظات بعيدة لتلقي العلاج.

اختيار محافظة الأقصر لإقامة الفاعليات

وفى ختام كلمته شكر القائمين على المؤتمر لاختيار محافظة الأقصر لإقامة الفاعليات على أرضها وتمنى لهم طيب الإقامة ونجاح فاعليات المؤتمر.