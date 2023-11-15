غلق 3 محاجر غير مرخصة في مركز دسوق بكفر الشيخ (صور)

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من غلق 3 محاجر غير مرخصة.

غلق وتشميع 3 محاجر غير مرخصة بدسوق

وأغلقت الوحدة المحلية 3 محاجر بنطاق قرية شباس الملح وقرية إبطو التابعة لقرية العجوزين الأول على مساحة 1200 متر، والثانى على مساحة 700 متر، والثالث على مساحة 3 قراريط تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قراراً حمل رقم 2083، بشأن غلق كافة المحاجر غير المرخصة علي مستوي المحافظة غلقاً نهائياً، وفي حالة تعديه علي الأرض الزراعية تتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقاً لأحكام قانون الزراعة، وتُعرض علي النيابة المختصة.

وتضمن القرار، أنّ المحاجر المرخصة يحظر عليها بيع مواد البناء إلا بعد تقديم طالب هذه المواد تصريحاً من الوحدة المحلية معتمد ومختوم بشعار الجمهورية، ويجب أنّ تتناسب مواد البناء المباعة مع مساحة الترخيص، مع ضبط كافة المركبات أياً كان نوعها في حالة نقلها مواد بناء بدون حمل الترخيص المشار إليه.