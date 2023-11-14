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«النواب» يستعد لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الأسبوع المقبل

كتب:

ولاء نعمه الله
12:32 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
البناء

البناء

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمقدم من الحكومة خلال جلساته الأسبوع المقبل، حيث تعقد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اجتماعات مستمرة غدا وبعد غد، استعدادا لإنهاء مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي طال انتظاره، تمهيدا لإعداد التقرير البرلماني.

وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إنّ لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي، دعت الجهات صاحبة الاختصاص إلى حضور الاجتماعات البرلمانية المقرر عقدها على مدار اليومين المقبلين، للاستماع إلى رؤيتها بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.

ويعد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أهم المشروعات التي طال انتظارها من الشارع المصري، خاصة في ظل الإشكاليات التي واجهت قانون التصالح في مخالفات البناء والمنقضي أثره.

وينظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عمليات التصالح في البنايات المخالفة داخل المدن والقرى، في ضوء الشروط التي ينظمها قانون التصالح الجديد.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.