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«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا عن مواجهة مخالفات البناء واسترداد 1900 فدان

كتب:

وائل فايز
02:05 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
إزالة تعديات

إزالة تعديات

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا بشأن جهود محافظتي الوادي الجديد وبني سويف في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

وشدد آمنة على استمرار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة. 

إزالة التعديات 

وفي محافظة الوادي الجديد، أسفرت الحملات عن إزالة 41 حالة تعدٍ على أملاك الدولة شملت المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، واسترداد 1890 فدانًا زراعيًا و2562 متر مباني، من خلال الحملة التي تستمر طوال نوفمبر للحفاظ على الرقعة الزراعية وحق الدولة والأجيال المقبلة.

وفي محافظة بني سويف، أزالت الحملات 66 حالة تعد على 3 أفدنة تقريبا بمختلف قرى ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

متابعة المتغيرات المكانية 

وأكدت المحافظة استمرار متابعة المتغيرات المكانية غير القانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم تكرار حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي أعمال بناء مخالفة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.