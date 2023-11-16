تفاصيل مسلسل «زينهم» لـ أحمد داوود.. طبيب شرعي في المشرحة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء عرض مسلسل «زينهم» من بطولة أحمد داوود، حيث إنه من المقرر عرضه يوم 18 نوفمبر المقبل، والمقرر عرضه على قناة ON وقناة ON drama، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن المسلسل..

مسلسل «زينهم» بطولة أحمد داوود

- بعد نجاح مسلسل «صوت وصورة» للسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، يُعرض قريبًا مسلسل «زينهم» من تأليفه، عن كتاب «أصدقائي الموتى شكراً» للدكتور محمد جاب الله.

من المُقرر انطلاق عرض المسلسل بدءًا من السبت 18 نوفمبر على ON drama ، ومنصة Watch it، بعد انتهاء حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب.

المسلسل البطولة المُطلقة الأولى لـ أحمد داوود

ويشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، والنجوم الكبار سلوى محمد علي، عماد رشاد، هناء الشوربجي، محمد أبو داود.

أبطال مسلسل «زينهم»

المسلسل مكون من 30 حلقة، ويأتي في حلقات متصلة منفصلة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، داخل مشرحة زينهم حيث يلعب دور طبيب شرعي.

وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إنتاج الشركة المتحدة وAroma Studios لـ تامر مرتضى، إخراج يحيى إسماعيل.