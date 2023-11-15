جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية في «افتح باب قلبك» على CBC الليلة

تستضيف أميرة بهي الدين، في برنامجها افتح باب قلبك، الذي تقدمه على قناة CBC الليلة، الكاتب الصحفي أحمد رفعت، للحديث عن الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية والتحركات المصرية الدبلوماسية من أجل تهدئة الأوضاع في غزة وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية.

جهود مصر من أجل فلسطين

ويتطرق برنامج «افتح باب قلبك» خلال الحلقة التي تذاع في الحادية عشر مساء، لما آلت إليه جهود مصر لوقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967.

جهود المنظمات المصرية

وتناقش الإعلامية أميرة بهي الدين في برنامج «افتح باب قلبك»، جهود المنظمات المصرية ووزارة التضامن لتوفير المساعدات لسكان غزة مع دخول فصل الشتاء من مستلزمات طبية وبطاطين وملابس، كما تتطرق لجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وما قدّمته مساعدات إنسانية وحملات التبرع بالدم إضافة لتنظيم زيارات لمطار العريش والمستشفيات، وصولًا إلى دورها الإعلامي المميز في دعم القضية الفلسطينية وتغطية أحداثها رغم المخاطر المهنية.

مواعيد عرض برنامج افتح باب قلبك

يذاع برنامج «افتح باب قلبك» على شاشة قنوات cbc يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع على الهواء مباشرة، ويهتم البرنامج الذي تقدمه أميرة بهي الدين، بتقديم كل ما يهم المصريين وحياتهم ومستقبلهم.