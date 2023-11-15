تحرير 13 محضرا في حملات تموينية على الأسواق بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر حملة تموينية مكبرة على عدد من الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ والمطاعم والمجازر لضبط الأسعار ومراقبتها، وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين.

نتائج الحملة التموينية على الأسواق بميت غمر

وقال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، إنه تم المرور الميداني على بعض المحلات التجارية والغذائية والمجازر ومحلات بيع اللحوم والهدف التأكد من سلامة الأغذية والأطعمة التي تصل إلى المواطن.

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرًا متنوعًا ما بين عدم وجود تراخيص وعدم وجود شهادة صحية ونقص في الاشتراطات الصحية وعدم إعلان الأسعار، وإعدام 40 كيلوجرامًا مواد ومنتجات غذائية متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق.

الحملات خلال الفترة القادمة مستمرة

وأكد رئيس مجلس مدينة ميت غمر، سنكثف الحملات خلال الفترة القادمة ومازالت مستمرة لحماية المستهلك وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حرصا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والاستماع لشكوى المواطن والعمل على سرعة حلها في أسرع وقت ممكن.