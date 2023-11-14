تحرير 62 محضر إشغال طريق في حملة مكبرة بالمنصورة

شنت رئاسة حي شرق المنصورة حملة مكبرة لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور ومحافظة الدقهلية، لإزالة كل ما يعيق حركة السير وتيسير وتسهيل حركة المرور أمام السيارات والمارة التي استهدفت عددا من الشوارع والميادين الرئيسية في نطاق الحي.

تحرير 62 محضر إشغال

وقال الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، إنه بالاشتراك والتنسيق مع شرطة المرافق في محافظة الدقهلية وقسم الإشغالات في رئاسة الحي، تم شن حملة إشغالات بشارع عبد المنعم رياض بمنطقة جديلة وشارع الإمام محمد عبده بتوريل وشارع قناة السويس وشارع رشاح جديلة، والعديد من الميادين الرئيسية في نطاق الحي، وأسفرت الحملة عن تحرير 62 محضرا متنوعا وتم ضبط عدد من التكاتك ما يقرب 10 تكاتك تسير بشكل مخالف وبدون لوحات، والتحفظ على 30 كرسيا وطاولة تم وضعها على الطريق العام بدون إذن أو تصريح، وتم إلزام أصحابها بعدم افتراش الكراسي خارج نطاق المقاهي.

رفع الإشغالات بالشوارع

ووجه رئيس حي شرق المنصورة، بضرورة الاهتمام اليومي بالعمل على رفع الإشغالات بكافة الشوارع في نطاق المدينة، والقيام بحملات دوريه ومفاجئة لإزالة أي إشغالات للمحلات والمطاعم والمقاهي والباعة الجائلين والتصدي لأي مخالفات غير قانونية في الشارع أو معوقات لحركة سير المواطنين والسيارات والحركة المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية.