تحرير 24 محضرا تموينيا في حملة مكبرة بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية ، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق

حملات تموينية في البحيرة

أسفرت الحملات التموينية، بمركز كفر الدوار تم ضبط 3 مخابز لتصرفهم فى 85 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي مركز شبراخيت جرى ضبط مصنعين أعلاف يدارا بدون ترخيص و4 أطنان ملح طعام مجهول المصدر، كما جرى تحرير 10 محاضر بيع لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و3 محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

تحرير 7 محاضر في المحمودية

وتمكنت إدارة تموين المحمودية من ضبط 7مخابز لانتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين قاما بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وآخرين لعدم نظافة أدوات العجين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.