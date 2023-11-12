إزالة 563 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بالقليوبية

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، متابعته الميدانية لسير أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية والبناء الُمخالف بمدينة بنها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية كونها هي الثروة القومية لمصر وحق أصيل للأجيال القادمة، والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمُخالف.

شدد المحافظ على متابعة جميع التعديات بالقليوبية

وبحسب البيان الصادر من محافظة القليوبية استهدفت الحملة التي قادها محافظ القليوبية إزالة 3 طوابق مخالفة على مساحة 620 مترا مربعا داخل الحيز العمراني بشارع 11 بمنطقة الفيلات بمدينة بنها، وشددَّ المحافظ على متابعة جميع التعديات التي تم إزالتها والتأكُد من عودة الأرض لطبيعتها وعدم التعدي عليها مرة أخرى.

وصرح محافظ القليوبية في بيان، أنه مُنذ بداية الحملة المُكبرة تمت إزالة عدد 563 حالة على مساحة 30 فدان و13 قيراطا و21 سهما جميعها تعديات على الأراضي الزراعية، وفي البناء المُخالف تم إزالة عدد 117 حالة على مساحة(15015 متر مربع وتم تحرير 251 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.

وأكد استمرار الحملات المُكبرة لردع المخالفين مُحذراً جميع المواطنين بأن أي تعدي على الأراضى الزراعية أو البناء المُخالف سيُقابل بمُنتهى القوة للحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ظاهرة البناء المُخالف.

عدم التهاون في حق الدولة ومُقدرات الأجيال القادمة

وفي هذا الصدد شدد «الهجان» على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء باستمرار المرور اليومي لرصد أي حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة المخالفات في المهد وعدم التهاون في حق الدولة ومُقدرات الأجيال القادمة، مُشيراً إلى متابعتة الشخصية على مدار الساعة لهذا الملف، ومتابعتة لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة.