«الجامعات»: انتظام امتحانات الميدتيرم بالكليات دون مشكلات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لـ«الوطن»، انتظام العمل بمختلف القطاعات وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وانتظام أعمال امتحانات الميدتيرم في عدد من الكليات التي انطلقت بها، منوهين بأن الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

عدم رصد أي مشكلات بشأن امتحانات الميدتيرم

وقال الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، انتظام امتحانات الميدتيرم في الكليات التي انطلقت بها خلال السنوات القليلة المقبلة وفقاً للضوابط و الجداول الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مؤكدا الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بمواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مكشلات، لافتا إلى انتظام امتحانات الميدتيرم بالكليات.

الالتزام بضوابط أداء الامتحانات

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، خلال جولتها، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان لهم، وكذلك انتظام وحضور المراقبين داخل لجان الامتحانات، منوهة بأن الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور .