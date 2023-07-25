عودة حركة المرور على الطريق الزراعي بالقليوبية بعد رفع آثار حادث سير

تمكنت أجهزة الإدارة العامة للمرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الزراعي بدائرة مركز بنها، بعد رفع آثار حادث اصطدام سيارة بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص من ركاب السيارة، وأمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم، والتحفظ على السيارة وعرضها على المهندس الفني لبيان أسباب الحادث.

إصابة 7 أشخاص في حادث

وكان طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي قد شهد حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني وسط الطريق باتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، ما أسفر عنه إصابة 7 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي، وصرح لبعضهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بعد محطة وقود الشموت، اتجاه القاهرة، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي دائرة المركز.

اصطدام سيارة بالحاجز الخرساني

على الفور انتقل قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالحاجز الخرساني وسط الطريق، بسبب امفجار إطار السيارة، ما أسفر عنه إصابة 7 أشخاص، وهم «السيد ع ع»، 52 سنة، و«صباح ج إ» 35 سنة، و«سحر م ذ»، 38 سنة، و«علاء ك م»، 48 سنة، و«عاطف م ا»، 49 سنة، و«بدوي ع ا»، 63 سنة، و«محمود م م»، 29 سنة، وجميعهم مقيمون قرية الشقر دائرة مركز كفر شكر.