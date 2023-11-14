عضو التحالف الوطني: معدل دخول شاحنات المساعدات إلى غزة أصبح أسرع

قال أحمد موسى عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف تحرك على نحو واسع في أقل من 36 ساعة لجمع المساعدات الإنسانية وإرسالها إلى قطاع غزة، في ظل الحصار الشديد الذي يتعرض له، موضحًا: «لم يكن هناك أي وقت للاجتماعات، فقد احتجنا إلى التحرك في وقت قصير للغاية».

أكثر من 106 شاحنات في المرحلة الأولى

أضاف، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «تعاملنا في أكثر من مرحلة، القافلة الأولى شملت أكثر من 106 شاحنات من مختلف المؤسسات، وهذه القوافل ركزت على المساعدات الغذائية بشكل كبير، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية والأغطية والملابس».

معدل دخول الشاحنات أصبح أسرع

وتابع عضو التحالف الوطني: «معدل دخول الشاحنات أصبح أسرع عكس الظروف التي مرت بالقافلة الأولى، والمساعدات تتماشى مع الاحتياجات العاجلة لأهالي القطاع إذ نتواصل مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني».