رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عضو التحالف الوطني: معدل دخول شاحنات المساعدات إلى غزة أصبح أسرع

«موسى»: تحركنا في أقل من 36 ساعة لجمع مواد الإغاثة بعد اندلاع الأزمة

كتب:

شريف سليمان
04:36 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
جانب من جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

جانب من جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

قال أحمد موسى عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف تحرك على نحو واسع في أقل من 36 ساعة لجمع المساعدات الإنسانية وإرسالها إلى قطاع غزة، في ظل الحصار الشديد الذي يتعرض له، موضحًا: «لم يكن هناك أي وقت للاجتماعات، فقد احتجنا إلى التحرك في وقت قصير للغاية».

أكثر من 106 شاحنات في المرحلة الأولى

أضاف، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «تعاملنا في أكثر من مرحلة، القافلة الأولى شملت أكثر من 106 شاحنات من مختلف المؤسسات، وهذه القوافل ركزت على المساعدات الغذائية بشكل كبير، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية والأغطية والملابس».

معدل دخول الشاحنات أصبح أسرع

وتابع عضو التحالف الوطني: «معدل دخول الشاحنات أصبح أسرع عكس الظروف التي مرت بالقافلة الأولى، والمساعدات تتماشى مع الاحتياجات العاجلة لأهالي القطاع إذ نتواصل مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني».

اقرأ المزيد:

التحالف الوطني للعمل الأهلي.. جهود كبيرة وجسر يومي ممتد لإغاثة الأشقاء في غزة

«التحالف الوطني»: نتمنى لكل الشركات أن تسير على خطى «المتحدة» في تغطية حرب غزة

عضو التحالف الوطني: نستهدف إرسال 50 قاطرة بشكل يومي إلى الأشقاء في غزة

عضو التحالف الوطني: مصر ساهمت بـ70% من المساعدات المقدمة لغزة

«التحالف الوطني» يعلن إجمالي المساعدات إلى غزة: 337 شاحنة بحمولة 6740 طنا
بقلم شريف سليمان