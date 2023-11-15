توافد خريجي 5 جامعات على مجلس الدولة لسحب ملف وظيفة مندوب مساعد

توافد عدد كبير من خريجي كليات الحقوق من جامعات سوهاج، أسوان، جنوب الوادي، دمياط، بورسعيد، لتسليم ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وذلك وفقا للجدول المعلن من مجلس الدولة، الذي بدأ بجامعة القاهرة، ويستمر استقبال بقية الجامعات حتى 19 نوفمبر.

7 شروط للتقدم للوظيفة

ويُشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا ما يلي:

1 - التقديم للذكور والإناث.

2 - ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3 - توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4 - ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

5 - أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6 - أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

7 - تسحب الملفات من وحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة الكائنة في 2 شارع عصام الدالي - الدقي - الجيزة.

المستندات المطلوبة لاستلام الملف

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

2 - صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

3 - ما يفيد سداد مبلغ 1500 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.