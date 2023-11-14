«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة

حدد مجلس الدولة شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023 وفي السطور التالية رصدا لأبرز الأسئلة التي قد تدور في أذهان المتقدمين وإجاباتها، كما يلي.

هل التقديم يشمل الجنسين؟

التقديم يشمل الذكور والإناث معا.

ما هو الحد الأقصى لسن المتقدم للوظيفة؟

ألا يزيد عن 30 عاما في وقت التقديم الإلكتروني على موقع المجلس.

هل التقديم لكل الدفعات من الخريجين؟

التقديم قاصر على دفعة 2023 فقط.

من أين تُسحب ملفات التعيين؟

تسحب الملفات من وحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة الكائنة في 2 شارع عصام الدالي - الدقي - الجيزة.

ما هي الأوراق المطلوبة لاستلام الملف؟

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

2- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

3- ما يفيد بسداد 1500 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

متى يبدأ وينتهي التقديم للوظيفة؟

يتم سحب الملفات في الفترة من السبت الموافق 11 نوفمبر 2023 حتى نهاية عمل يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023.

متى يتم تسليم الملفات؟

- يتم تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة في الفترة من السبت 2 ديسمبر 2023 حتى الأحد 10 ديسمبر.