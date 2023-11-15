جهود مكثفة لرفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ (صور)

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، التي تعرضت لهطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، رفع مياه الأمطار من الشوارع والطرق والميادين لتيسير الحركة المرورية.

سحب تراكمات مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ

وانتشر عمال الوحدات المحلية، مدعومين بمعدات الوحدة المحلية، وعمال الصرف الصحي، مدعومين بسيارات شفط وكسح المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في مختلف الشوارع، لسحب تراكمات مياه الأمطار التي تعرضت لها عدد من المناطق.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

وكلّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة، برفع درجة الاستعداد لمواجهة مخلفات سقوط الأمطار، وتقلبات الطقس، وتكثيف التواجد الميداني لجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمتابعة على مدار الساعة لأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار التي تعرضت لها بعض مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الساعات الماضية.

استمرار جهود كسح مياه الأمطار من الشوارع

كما وجّه المحافظ، باستمرار جهود كسح مياه الأمطار من الشوارع، خاصةً بمحيط المدارس والمنشآت والمصالح الخدمية، وتمهيد الشوارع لسير المواطنين، مطالباً باستمرار التعامل الفوري مع أي أمطار ورفعها فوراً، ووضع خطط استباقية للتعامل الفوري مع أي تقلبات جوية، وتطهير وصيانة صفايات الأمطار، وشبكات وبيارات الصرف الصحي، والاستعداد المكثف لرفع آثار الأمطار، واستمرار صيانة أعمدة الإنارة، والمتابعة الميدانية لجاهزية المعدات الخاصة بكسح المياه والأطقم العاملة عليها.

تشغيل شبكات وبيارات الصرف الصحي

وشدّد المحافظ على ضرورة التأكد من سلامة تشغيل شبكات وبيارات الصرف الصحي وخاصةً بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري ومناطق تجمعات الأمطار، والتواصل الميدانى مع المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، واستمرار التواصل والربط مع غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بالمحافظة التي تعمل على مدار 24 ساعة وتلقى الإخطارات من المراكز والمدن، وتلقى بلاغات المواطنين على الخط الساخن «114» والرقم «0473220792» من التليفون الأرضي والمحمول.

هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة

وشهدت عدد من مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار خفيفة إلي متوسطة، اليوم الأربعاء، وسط تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وغياب لإشراقة الشمس، وتابعت غرف العمليات الرئيسية والفرعية، حالة الطقس المتقلب، ورفع مياه الأمطار من الشوارع.

درجات الحرارة في كفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، العظمى 26، وتُسجل الصغرى 18 درجة مئوية، وبلّغت سرعة الرياح 28 كيلومتراً في الساعة، واتجاه الرياح شمالية غربية، والضغط الجوي 1015، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلي مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر.