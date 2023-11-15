«زراعة كفر الشيخ» تنظم ندوات للفلاحين عن المحاصيل الشتوية

تُنظم مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ ندوات إرشادية عن التوصيات الفنية للمحاصيل الشتوية، وذلك بتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء المحافظ جمال نور الدين.

تنظيم ندوات إرشادية عن التوصيات الفنية للمحاصيل الشتوية

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنّه يجري تنظيم ندوات إرشادية عن التوصيات الفنية للمحاصيل الشتوية بالتزامن مع بدء زراعتها، لافتاً إلى أنّ الندوات تتناول أهمية توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة، لزراعة المحاصيل الشتوية، خاصةً أنّ الدولة توفر مستلزمات الإنتاج المدعمة للأسمدة والتقاوي.

وأضاف «غربية»، أنّه يتم خلال الندوات فتح باب المناقشات مع المزارعين، والرد على شكاوهم الخاصة بالإنتاج الزراعي، وتناول المشاكل والمعوقات التي تواجههم، وطرح أهم الحلول لمشاكلهم، وأهم الأصناف الحديثة، وأنسب مواعيد للزراعة، وكيفية الاستغلال الأمثل لوحدة المساحة الزراعية، لتحقيق العائد الإنتاجي الأعلى للمزارع وكيفية الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة، وأهم التوصيات الفنية لزراعة المحاصيل الشتوية.

كفر الشيخ تهيأت لزراعة المحاصيل الشتوية

وأكد المهندس عبد الفتاح سليم، مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، أنّ أراضي كفر الشيخ تهيأت منذ فترة لزراعة المحاصيل الشتوية والمتمثلة في «البنجر، والفول البلدي، والقمح، والبرسيم».