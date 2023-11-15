فك شدة خشبية وإيقاف بناء مخالف في حي المنتزة أول بالإسكندرية

قال اللواء اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزة أول في الإسكندرية، إن الأجهزة التنفيذية حريصة على تكثيف الحملات وعدم السماح بالبناء المخالف، حفاظًا على السلامة الإنشائية للعقارات، ويجري شن حملات صباحية ومسائية لرصد المخالفات من هذا النوع سواء بناء جديد أو تعليات أو أعمال ترميم، واتخاذ الإجراءات القانونية.

فك شدة خشبية

وأشار رئيس حي المنتزة أول في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه جرى تنفيذ حملة بقيادة أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي استهدفت عزبة المراغي حي المهندسين، حيث تم فك شدة أعمدة خشبية مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وتم إيقاف أعمال بناء حوائط مخالفة بمحل وتم إزالتها وتم التحفظ على 1 هلتي، 1 صاروخ كبير، 1 صاروخ صغير، 1 لفة حديد، 1 سلم.

فرض هيبة الدولة

وأوضح سحلول أن حملات الحى لإزالة التعديات ومخالفات البناء ورفع إشغالات الطريق والتعدي على الطريق العام مستمرة بشكل دورى للحفاظ على هيبة الدولة، وتطبيق القانون بكل حزم، وعدم السماح بأي عشوائيات، لعودة الانضباط للشارع السكندري وفرض إحترام القانون، وهيبة الدولة.