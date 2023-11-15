«التحالف الوطني»: أدخلنا الوقود لإغاثة المدنيين في غزة

قال محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني، إنّ مرور أول شاحنة وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، جاء بعد مرور 40 يوما على بدء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، هو نتاج للضغوط التي مارستها الدولة المصرية على المجتمع الدولي في سبيل إغاثة المدنيين داخل القطاع، ووضع القضية على رأس قائمة أولويات مصر.

دخول الوقود نتيجة الجهود المصرية

وأوضح عضو التحالف الوطني لـ«الوطن»، أنّ مرور أول شاحنة وقود اليوم، المحملة بـ24 ألف لتر من السولار، ثمار الجهود المصرية المستمرة، من أجل مرور الوقود، قائلا: «مرور شاحنة الوقود اليوم هو نتيجة للجهود المصرية الكبيرة والمستمرة منذ اندلاع الصراع داخل القطاع، إلى جانب الضغوط التي بذلتها القيادة السياسية المصرية على المجتمع الدولي من أجل دخول المساعدات».

حاجة قطاع غزة إلى الوقود

وأكد عضو التحالف الوطني أنّ دخول الوقود إلى قطاع غزة جاء في توقيت حساس، فمع زيادة بطش عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي، تزداد حاجة القطاع إلى الوقود، مضيفا: «القطاع الصحي في قطاع غزة انهار تماما، والعديد من المستشفيات خرجت عن الخدمة، وسيارات الإسعاف أيضا، بالتالي دخول الوقود كان يمثل ضرورة قصوى نجحت مصر أخيرا في تحقيقها بعد بذل جهود كبيرة في هذا الإطار، وفرضت إرادتها».