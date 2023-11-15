خبير دولي: تحركات مصر الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة «مستمرة»

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إنَّ تحركات مصر الدبلوماسية مستمرة في إطار جهودها المضنية، لحل أزمة قطاع غزة على جميع المستويات.

دعم ومساندة أهل غزة

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الشعب المصري تكاتف لدعم ومساندة أهل غزة في محنتهم، بجانب دور لا يمكن إغفاله لمؤسسات المجتمع المدني، والمبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة» لجمع التبرعات، وهو دليل العطاء والإصرار لهذا الشعب على العطاء للأشقاء الفلسطينيين.

الدور المصري لا ينكره إلا جاحد

وتابع: «الدور المصري لا ينكره إلا كل جاحد، وسياستنا الخارجية واضحة ومشرفة لا تبديل أو تغيير فيها ومسعاها الخير للأشقاء الفلسطينيين»، معددا ما قامت به مصر من جهود للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية في جولات عديدة، والوقوف أمام الاعتداءات الإسرائيلية، ودورها البارز في قوافل الإغاثة وإرسال المساعدات الإنسانية.