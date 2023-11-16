ألعاب تفاعلية وتلوين.. طريقة «سلسبيل» لتعريف الأطفال بفلسطين

في حل المتاهة «اعد المفتاح إلى المنزل»، واحفظه لأن أهلك «عائدون»، ولوّن محافظات بلدك وميّز يافا عن نابلس وجنين، واحفظها في القلب، حتى تكتب بالعربية والإنجليزية «فلسطين حرة».. كل ذلك يجتمع داخل كتاب مُهدى لجميع أطفال العالم، ليعلموا «روعة فلسطين»، بتوقيع سلسبيل بدار.

«جروبات الماميز» في مصر تضج بكتاب تفاعلي، أعدته فلسطينية تسكن الكويت رفقة أولادها، صنعته بُحبها وحتى تعلم طفليها قضية بلدها، فاختارت نشاطا يناسب الصغار ليستوعبوا القضية، تلك كانت رؤية «سلسبيل»: «حبيت أعرّفهم عن فلسطين، بعيدا عن الدم والحرب وإسرائيل».

ألعاب تفاعلية وتلوين للتعريف بفلسطين

تؤمن الفنانة التشكيلية بضرورة تنمية الأطفال بعيدا عن الأجهزة الإلكترونية، وبدأت ذلك مع ابنتها حنان ذات الـ6 سنوات، وأتاح تفشى فيروس «كورونا» الذي أجبر الجميع على المكوث في المنزل، ممارستها لأنشطة تفاعلية وفنية وحرفية، لتكتشف منحى مهنيا جديدا: «الأول كنت بحمل لها من النت أنشطة تفاعلية، وبعدين صار عندي أنشطة للأطفال من تصميمي، وانتشرت بين جهات رسمية والأمهات».

صار تفاعل الطفل قضية «سلسبيل»، ودشنت موقعا إلكترونيا لتسويق كل ما يخص أنشطة الأطفال، ومنه انطلقت لتعريف ابنتها وأطفال العالم بالقضية الفلسطينية دون مقابل: «الكتاب غير مخصص للبيع، وهناك أمهات تطوعت لترجمة العبارات الإنجليزية إلى التركية والإسبانية والفرنسية والهولندية، لتكون رفقة اللغة العربية».

أطفال يدعمون فلسطين

الكتاب يضم 30 صفحة، كلها تفاعليات تلوين ولعب مثل المتاهة والتوصيل بين أجزاء صورة، ليُكوّن كل اثنين منهما صورة تعبر عن ملمح من فلسطين، متمثلاً في الملبس والخريطة والمعالم، وترتيب الحروف لتكوين أسماء المحافظات، وغيرها من الأنشطة، معظمها من تصميم «سلسبيل»، وبعضها من مجموعات تعاونت معها، ودونت حساب صاحب التفاعل في نهاية كل صفحة، وكانت والدتها أهم المشجعين لها على الاستمرار والحفاظ على قضيتهم المتوارثة، حتى إن «سلسبيل» خصصت 50% من أرباح مشروعها الخاص لصالح غزة.