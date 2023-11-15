تقرير تلفزيوني: الدولة المصرية وفرت منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جهود الدولة المصرية في ملف الحماية الاجتماعية».

منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية

وذكر التقرير، أن الدولة المصرية استطاعت على مدار السنوات العشر الماضية توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية ومتعددة في أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجا، من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية، سعيا لتخفيف الأعباء على المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي تتناسب مع التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص.

بنية تشريعية

وأفاد التقرير، بأن الدولة استطاعت توفير بنية تشريعية من شأنها تيسير العمل المجتمعي وتوسيع نطاق تأثيره فضلا عن توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة لتصبح بمثابة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة ونموذجا لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني في مجال الحماية الاجتماعية، بما يضمن توحيد الجهود والتوجيه الأمثل للموارد، وتنفيذ الأولويات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين خاصة في المجتمعات الريفية والمناطق النائية.