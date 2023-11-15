رفع 35 ألف طن تراكمات قمامة في حملات بالمنوفية 

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود إدارة شؤون البيئة والمخلفات الصلبة بالديوان العام، في رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بالشوارع الرئيسية والفرعية، في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، خلال الفترة من 1 وحتى 14 نوفمبر الجاري.

رفع 35 ألف طن تراكمات قمامة

تضمن التقرير رفع 35 ألف طن تراكمات قمامة، وذلك في إطار ما تسعى إليه المحافظة، لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة المعدات المستخدمة في رفع أكوام القمامة، بمختلف المراكز والمدن، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحفاظ على الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة.

وجرى رفع ما يزيد عن 4 آلاف طن من نواتج الهدم بنطاق حي شرق وغرب شبين الكوم، ورفع 3 آلاف طن تراكمات قمامة من مقلب شبين الكوم، و3 آلاف طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، وكذا إزالة ما يزيد عن ألفي طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، و3 آلاف طن في بركة السبع.

حملات إزالة القمامة في المنوفية

وفي مركز ومدينة منوف، جرى رفع 5 آلاف طن، فيما تم الانتهاء من رفع ما يقرب من 3 آلاف طن من مخلفات الهدم بمركز ومدينة الشهداء، و5 آلاف طن من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا، بالإضافة إلى رفع ألفي طن بمدينة سرس الليان، وما يقرب من ألف طن بمركز السادات و4 آلاف طن بنطاق مركز ومدينة أشمون، فضلًا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات، ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان في أثناء نقلها إلى المدفن الصحي، والتأكد من تشميع السيارات جيدًا حفاظًا على الطرق العامة والبيئة، بما يساهم في تحقيق انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع، في شن حملات النظافة المكثفة بكافة أرجاء المحافظة لإضفاء الشكل الحضاري بالشوارع والميادين العامة، مؤكدًا ضرورة الخروج عن العمل التقليدي واتباع الأسلوب العلمي في تطبيق منظومة النظافة الجديدة.