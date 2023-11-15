تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي ورفع الإشغالات بالشرقية 

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لجميع محاولات البناء دون ترخيص، ورفع الإشغالات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المتعدين.

إزالة حالة تعد خارج الحيز العمراني بالزقازيق

وفي هذا الإطار، نفذت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببيشة قايد، حملة إزالة لحالة تعد خارج الحيز العمراني عبارة عن شدة خشبية لمبنى على مساحة 100 متر، مخالف لشروط البناء، وجرى رفع مواد البناء من الموقع، وفك شدة خشبية في المهد بمشتول القاضي التابعة للوحدة المحلية ببيشة قايد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة الحسينية

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإشغالات برئاسة المركز، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة الحسينية، لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، وكي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

وفي حي أول الزقازيق، نفذ قسم الإشغالات بالحي وشرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات بشارع لوممبو وميدان عرابي، لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين العاصمة.