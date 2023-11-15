إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة نبروه حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة بالتنسيق والتعاون مع محافظة الدقهلية، والجهات المعنية، لرصد المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها وإحالتهم إلى جهات التحقيق الرسمية.

إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بنبروه

وقال اللواء أنور عثمان، رئيس مجلس مدينة نبروه، في بيان، إن هناك تعليمات مشددة بمتابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات في إطار القانون، وكل ذلك يتم بكل عدالة وشفافية وتحر بدقة قبل الإزالة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء والتي أسفرت عن إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية في نطاق مدينة نبروه.

إزالة فورية لأية تعديات مخالفة

وشدد رئيس مركز ومدينة نبروه بالإشراف من قبل فريق عمل رئاسة مجلس المدينة على إزالة فورية لأية تعديات مخالفة بدون إذن أو أخذ تصاريح وذلك للحفاظ على الرقعة الخضراء تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيادة التوسعة في المساحات الخضراء وفي حال مخالفة قانون نظام الإدارة في مجلس المدينة وقانون البناء ولائحة التنفيذية، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.