بعد مرور أكثر من شهرين على انطلاقها، ظهرت منذ قليل المرحلة الأولى من نتيجة مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم، في المسابقة التي اشترك فيها 178 ألف طالب من حفظة كتاب الله، وتأتي تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

وفي السطور التالية، نعرض رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم، للراغبين في معرفة نتيجة المرحلة الأولى، والتي جار تجهيزها لإعلانها رسميا عبر الرابط.

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم

ويمكن الإطلاع على النتيجة من خلال رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم.

وعلى الراغبين في معرفة نجاحهم من عدمه، الدخول على رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم، من خلال الضغط هنا.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، في وقت سابق، موعد اختبارات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، حيث بدأ الطلاب الاختبارات الشفوية الإلكترونية من السبت وحتى الجمعة الموافق 25 نوفمبر الماضي، ويتم إجراء اختبارات المتقدمين على ثلاث مراحل، ثم يتم ترشيح الحاصلين على 80 درجة فأكثر للتصفيات المؤهلة، لاختيار الفائزين على مستوى المناطق وتأهيلهم للتصفيات النهائية من أجل تحديد الفائزين بالمراكز العشر الأولى على مستوى الجمهورية.