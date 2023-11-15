«تموين قنا» تضخ كميات جديدة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا، العمل على توفير اللحوم السوداني والبرازيلي في المجمعات الاستهلاكية والشركة المصرية في مدن محافظة قنا، من خلال ضخ كميات كبيرة بأسعار مخفضة لجميع المواطنين.

أسعار اللحوم السوداني

وبحسب مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا، وبيان الأسعار في المنافذ، فإن الأسعار كالتالي:

- سعر كيلو اللحمة السوداني 220 جنيها مشفى من الدهون.

- سعر كيلو اللحمة البرازيلي 160 جنيها

- سعر نصف كيلو لحمة مفرومة سوداني 110 جنيهات.

- سعر نصف كيلو لحمة برازيلي 80 جنيها .

اسعار الفراخ البرازيلي في مجمعات التموين

وبحسب تموين قنا إن أسعار اللفراخ المجمدة البرازيلي في الشركة المصرية كالتالي:

- سعر فرخة 1000 جرام 90 جنيها

- سعر فرخة 1100 جرام 105 جنيهات

- سعر فرخة 1300 جرام 130 جنيها

وقال أحمد السيد وكيل وزارة التموين في محافظة قنا، في تصريحات صحفيه ، إن جميع اللحوم والفراخ المجمدة متوفرة في مجمعات التموين لكل المواطنين.

وأكد «السيد»، أن مديرية التموين تعمل على توفير كميات كبيرة من اللحوم السوداني والبرازيلي بشكل يومي بسبب الإقبال الكبير عليها وكونها ارخص ، كما تقوم بضخ كميات من الفراخ البرازيلي عالية الجودة في مجمعات الشركة المصرية، مؤكدا أن جميع السلع الغذائية متوفرة بأسعار مخفضة.