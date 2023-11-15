الرئيس الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي وصمة عار في جبين كل من يدعمه

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إنّ ما يجري وصمة عار في جبين من يدعمون العدوان الإسرائيلي، ويوفرون له الغطاء السياسي والعسكري، متابعا: «رفضنا بكل قوة وسنظل نرفض دائما كل مخططات التهجير والترحيل لأبناء شعبنا من وطنهم»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف عباس، خلال كلمته في الذكرى الـ35 لإعلان الاستقلال، أنّ قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، وهو ضمن مسؤولياتنا الوطنية التي لا يمكن أن نتخلى عنها، لافتا إلى أنّ حاضر قطاع غزة هو ذاته حاضر الضفة بما فيها القدس.

وتابع الرئيس الفلسطيني: «السلام العادل لن يتحقق إلا بالاعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره، وأنّ إعلان الاستقلال كان قرارا وطنيا توجت به منظمة التحرير عقودا من النضال الوطني لحماية الوجود الفلسطيني».

وأكد أنّ فجر فلسطين سيبزغ قريبا بإذن الله، ولن تذهب تضحيات شعبنا هدرا، ونثمّن مواقف الدول الرافضة لاستمرار الاحتلال وعدوانه على وطننا وشعبنا.