الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء المرضى والطواقم الطبية من مستشفى القدس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تمكنها من إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية من مستشفى القدس، التابع لها في مدينة غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

مستشفى القدس

وقالت الجمعية في بيان صدر عنها: «كان يومًا عصيبًا محفوفًا بالمخاطر، تمكنا اليوم، من إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية المحاصرة في مستشفى القدس مجبرين، بسبب الوضع المأساوي الذي وصل إليه المستشفى بعد مرور أكثر من عشرة أيام على حصارهم، ومنع الإمدادات الطبية والإنسانية من الوصول إلى المستشفى».

وأضافت: «عملية الإجلاء جاءت بعد أنّ بات المستشفى يشكّل خطرًا على حياة كل من فيه، بسبب استمرار قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيطه، وفتح النار على من فيه، فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل ونفاد الماء والطعام للمرضى، وبالتالي استحالة الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في ظل هذه الظروف».

نقل الجرحى والمرضى

وأشارت إلى أنه جرى نقل الجرحى والمرضى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الجنوب، التي تعاني من قرب نفاد الوقود وشح المستلزمات الطبية والأدوية.

وفي سياق متصل، أفادت الجمعية، بتوقف مولّد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب قطاع غزة، الأمر الذي يهدد حياة 90 مريضًا، يتلقون العلاج في المستشفى، منهم 25 مريضًا في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أية لحظة، بالإضافة إلى 9 آلاف نازح يتخذون من مقر الجمعية والمستشفى مأوى لهم.

وأوضحت أنّ المستشفى يعتمد الآن على مولد صغير جدًا لتزويد الكهرباء لقسم الولادة فقط، بالإضافة إلى إنارة قسم الطوارئ، علمًا أنّ الوقود المتبقي سينفد خلال 24 ساعة.