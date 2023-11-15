إيقاف تعديل محل تجاري بدون ترخيص وإزالة بناء مخالف في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية، بتنظيم حملات ميدانية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ايقاف أعمال محل تجاري بدون تراخيص

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية أوقفت أعمال تعديل محل تجاري دون ترخيص في «شارع الجلاء» بالمدينة بالتعاون مع الجهات المختصة، مضيفا أنه جرى رصد أعمال بناء مخالف بالدور الـ 12 بشارع المشاية بحي غرب المدينة، وتم إزالة المخالفة والتحفظ على الأدوات المستخدمة فى البناء وتحرير المحاضر اللازمة.

إزالة كافة أشكال التعديات بكل حسم

وأكد رئيس المركز استمرار الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة للقضاء على حالات البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.