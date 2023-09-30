افتتاح مبنى الوحدة المحلية في البداري بأسيوط بعد تطويره بـ7 ملايين جنيه

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تطوير مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري التي يجري تنفيذها بتكلفة 7 ملايين جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولته بمركز البداري لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات، رافقه خلالها محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعلاء الناظر ورضا خلف نائبا رئيس المركز.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أعمال التطوير التي تم تنفيذها بمبنى الوحدة المحلية وقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان المركز، مشيداً بأعمال التطوير التي تمت بالمبنى والمكاتب والإدارات الفرعية به.

مبادرة حياة كريمة في أسيوط

والتقى المحافظ برئيس مركز البداري، وبعض القيادات التنفيذية، مستعرضا سير العمل بمختلف القطاعات ومناقشة احتياجات كل قطاع وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، معلنا دعمه الكامل لتنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات بقرى المركز ومتابعته المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما شدد المحافظ على عدم الصرف على بند العمرات الجسيمة للمركبات إلا بعد أخذ موافقة كتابية من المحافظ، ومراعاة معايير ترشيد الاستهلاك والنفاق العام وفقا للاشتراطات والكتب الدورية المنظمة لذلك، كما طالب بتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضي وضع اليد ومنظومة التصالح في مخالفات المباني وسرعة إنهاء الإجراءات تسهيلا على المواطنين، وحفاظا على حقوق الدولة والشعب، وسرعة استخراج تراخيص البناء للمواطنين الجادين وفقاً للاشتراطات البنائية، مع استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في مهدها.

دراسة فنية للمشروعات

وشدد المحافظ على عدم تنفيذ أي مشروع ضمن الخطة الاستثمارية دون وضع دراسة فنية مبنية على أسس علمية وموضوعية وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدى المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، خاصة مشروعات الرصف بالشوارع الرئيسية أو الفرعية وعدم تنفيذها إلا بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز واتصالات وغيرها منعًا لإهدار المال العام.