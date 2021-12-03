 نائب رئيس أركان الجيش القبرصي لـ«الوطن»: «إيديكس» نُظم على أعلى مستوى

قال كوستاس كرسيلو، نائب رئيس أركان الجيش القبرصي، إن معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، تم تنظيمه على أعلى مستوى ويعتبر أهم المعارض العسكرية، مؤكدا أنه زار المعرض بهدف الاطلاع على التقنيات الجديدة التي توصلت إليها الدول المشاركة في صناعة الأسلحة والمعدات الحربية.

وأضاف «كرسيلو» في حواره لـ«الوطن»، أن المعرض يعتبر فرصة للاستفادة، مؤكدا أن علاقات الجيش القبرصي بالجيوش الأخرى تتميز بالصداقة، مشيرا إلى أن الجيش القبرصي حاليا في مرحلة التطوير ويسعى دائما لاستقرار منطقة الشرق الأوسط فالوضع معروف لدى مختلف الدول.

*في البداية حدثنا عن زيارتكم لمعرض «إيديكس 2021»؟

شرف لي وجودي في مصر، ومعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية تم تنظيمه على أعلى مستوى، وهو أهم المعارض العسكرية، وهدفي الأساسي في زيارتي للمعرض الاطلاع على أحدث التقنيات العالمية التي توصلت إليها جميع الدول المشاركة في المعرض سواء العربية أو الأجنبية في الصناعات العسكرية التي تشمل المنتجات والمعدات الحربية.

*وفيما تمثلت استفادتكم من المعرض؟

معرض «إيديكس 2021» أتاح لنا الفرص لاستقبال العديد من المعلومات عن الجيوش المشاركة والشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية سواء الثقيلة أو الخفيفة.

*وفيما تتمثل قنوات التعاون بين الجيش القبرصي والجيوش الأخرى؟

لدينا تعاونا وثيقا مع العديد من الدول العربية والأجنبية وأبرز هذه الدول هي مصر وفرنسا واليونان وصربيا وروسيا.

*حدثنا عن الصناعات الدفاعية في الجيش القبرصي؟

نحن في بداية تطوير الجيش القبرصي على مختلف المستويات، ونهتم حاليا بالصناعات الخفيفة وليس الأسلحة الثقيلة وبعض الأجزاء البسيطة من الأسلحة الرئيسية، لأننا في مرحلة بداية التطوير.

*وماذا عن وضع منطقة الشرق الأوسط؟

الوضع في منطقة الشرق الأوسط معروف لدى الدول، ونحن دائما نحرص على أن تكون هناك صداقة في علاقتنا مع الدول ونسعى لاستقرار الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

*وما مجالات تعاون الجيش القبرصي مع الدول الأخرى؟

دائما يهتم الجيش القبرصي بالتعاون في مجال التدريبات العسكرية مع دول مختلفة منها الأردن واليونان.

*وهل تم توقيع اتفاقيات تعاون مع الدول المشاركة في معرض «إيديكس»؟

لم نوقع اتفاقيات تعاون مع الدول المشاركة لأن هناك قنوات أخرى خاصة بهذه الاتفاقيات وهدفنا الأساسي مع زيارة المعرض هو الاطلاع والاستفادة من الجيوش المشاركة.