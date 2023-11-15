عروض «المواجهة والتجوال» تصل لـ32 موقعا بقرى حياة كريمة في 5 محافظات

في إطار المرحلة الرابعة لمشروع «مسرح المواجهة والتجوال»، التابع لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، انطلقت العروض في 32 قرية ومدرسة ومركزًا للشباب بـ 5 محافظات تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023.

عروض مناسبة لمختلف الفئات العمرية

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في بيان، إن مشروع مسرح المواجهة والتجوال يستمر في تقديم العروض المسرحية التي تُسهم في رفع الوعي وتنمية الروح الوطنية، من خلال عدد من القضايا والموضوعات المُهمة التي تطرحها العروض، مشيرة إلى أن المشروع قدّم عروضه المتنوعة لمختلف الفئات، وطَرقَ مناطق كانت محرومة من مثل تلك الفعاليات الثقافية.

وأوضح المخرج محمد الشرقاوي، المشرف على مشروع «مسرح المواجهة والتجوال»، أن عروض الفرقة وصلت خلال الفترة ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر إلى 25 قرية في 5 محافظات هي قنا، والأقصر، والسويس، ودمياط، والغربية.

عرض «نجوم من خشب»

وأضاف، أن العرض المسرحي «نجوم من خشب»، من إنتاج مسرح العرائس، قُدم في محافظة قنا بقرى الكراتية، وحجازة قبلي، والمقربية، ودندرة، والجبلاو، إلى جانب قصر ثقافة قنا، وقُدم في محافظة الأقصر بمركز شباب رفاعة، ومركز شباب الاسط قمولا، وبشلاو، والقرنة، والريانية.

كما تجول العرض المسرحي «101 عزل» بمحافظة السويس في مركز شباب المدينة، ومركز شباب سليم الحي، ومركز شباب قرية عامر، ومركز شباب العمدة، ومركز شباب جنيفة، ومركز شباب كبريت، ومركز شباب فيصل، ومركز شباب التوفيقية، وفي دمياط تم عرضه في مراكز شباب كفر المنزلة، وكفر سليمان، وكفر شحاتة، وقرية الإبراهيمية القبلية، وقرية الإبراهيمية البحرية، وقرية السعدية البحرية، إضافة إلى عرضه بقصر ثقافة دمياط الجديدة، وفي محافظة الغربية تم عرضه في مجمع الكليات بسبرباي، ومركز شباب شرشباس، والمدرسة الثانوية النسيجية، والمدارس الثانوية العسكرية بطنطا، إضافة إلى قرى دهتور، ونهطاي، وشبرا ملس.