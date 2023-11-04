إقبال كبير على عروض مسرح «المواجهة والتجوال» بدمياط

في إطار جولاتها بالقرى والنجوع في المحافظات، تواصل فرقة مسرح «المواجهة والتجوال» برئاسة المخرج محمد الشرقاوي عروضها في قرى حياة كريمة بمحافظة دمياط، وتستمر العروض حتى يوم 8 نوفمبر الجاري.

وقال «الشرقاوي» لـ «الوطن»: نقدم مسرحية «101عزل» ضمن عروض «المواجهة والتجوال» في محافظة دمياط في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر، بإجمالي 9 مرات عرض.

وأضاف المخرج: عرضنا في قرى «حياة كريمة» وآخر يومين سيتم استضافة أسر الشهداء وطلبة الجامعات وأفراد قوات الدفاع الشعبي.

عروض «المواجهة والتجوال» في دمياط

وأشار الشرقاوي، إلى أن العروض تشهد إقبالا كبيرا من أبناء دمياط، خصوصا في قرى حياة كريمة، حيث قدمنا 6 عروض في قرى «كفر المنازلة، كفر سليمان، كفر شحاتة، الإبراهيمية القبلية، الإبراهيمية البحرية، السعيدية البحرية»، فيما يجري تقديم 3 عروض على مسرح قصر ثقافة دمياط الجديدة.

ويتناول عرض «101عزل» جهود الفريق الطبي والدولة خلال أزمة كورونا والتي تم تقديمها خلال هذه الفترة لتجاوز الأزمة.

ونوه مخرج العرض المسرحي، إلى أنه عقب ختام العروض في دمياط يوم 8 نوفمبر سينتقل فريق المواجهة والتجوال إلى محافظة الغربية لتقديم العروض خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.