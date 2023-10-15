مسرح «المواجهة والتجوال» في 220 قرية.. فقرات متنوعة لتنمية الوعي عند الأطفال

يقدم مشروع فرقة «المواجهة والتجوال»، التابعة للبيت الفني للمسرح، 12 عرضا مسرحيا في 220 قرية تابعة لـ 20 محافظة، في الفترة من أكتوبر 2023 حتى يونيو 2024، من أجل توصيل الخدمة الثقافية إلى أبناء القرى والنجوع البعيدة عن العاصمة، ومن بينها قرى مبادرة «حياة كريمة».

مشروع فرقة «المواجهة والتجوال»

وأضاف المخرج محمد الشرقاوي، مدير فرقة المواجهة والتجوال في تصريحاته لـ «الوطن» أن الطفل على رأس أولويات الجمهور المستهدف، في الانطلاقة الرابعة لمشروع الفرقة التي تستمر عروضها من أكتوبر الجاري حتى يونيو 2024، إذ يشهد الموسم الحالي تنوعا وزيادة في عدد العروض عموما، بعد النجاح الذي حققته الفرقة في المواسم السابقة.

5 مسرحيات للطفل في القرى

ولفت إلى إنه من بين العروض 5 مسرحيات للطفل: «تخاطب الطفل، فهو مستقبل هذا البلد، والأجيال القادمة ستجني الثمار، والأطفال لما تشاهد هذه العروض بصورة حية ينفتح أمامهم صندوق الدنيا» حسب المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة المواجهة والتجوال.

وأوضح أن اختيارات القرى وليالي العرض وكل تفصيلة في المشروع مدروسة: «لم نترك شيئا للصدفة أو الارتجالية لأننا نعرض في العمق المصري».

وذكر أنه يتم اختيار القرى وأماكن العرض انطلاقا من الإحصائيات الرسمية التي تساعدنا في معرفة ظروف القرى الأكثر احتياجا وفقرا طبقا لمشروع الرئاسي «حياة كريمة»، كما يضاف إلى الجدول هذه المرة محافظة شمال سيناء ومدن القناة تزامنا مع استقرار الحياة في العريش.

وتابع: «كل ليلة نستهدف قرية كبيرة والتوابع لها من نجوع وكفور» وتقدم المسرحيات في مركز الشباب الرئيس في القرية أو في ساحة كبيرة، وكذلك في مسارح العواصم بالمحافظات، موضحا أن المسرحية تعرض ما بين 10 إلى 20 يوما في الأماكن المستهدفة.