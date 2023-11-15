«مصر أكتوبر» ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الجمعة

ينظم حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، وذلك الجمعة المقبلة 17 نوفمبر، في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بحضور اللواء محمود خميس، النائب الأول لرئيس حزب مصر أكتوبر والأمين العام.

حزب مصر أكتوبر

ومن المقرر مشاركة عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوى السياسة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة والإعلاميين، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الدول المجاورة تعاني أزمات عدة، لذا نحتاج إلى استقرار في مصر، والذي يرتبط بنجاح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأضافت أن الاستقرار في مصر يعتمد على المواطن المصري ووعيه، في مساندة القيادة السياسية أمام المكائد والمؤامرات الخارجية تجاه مصر.

الانتخابات الرئاسية

وأكد اللواء محمود خميس، النائب الأول لرئيس حزب مصر أكتوبر والأمين العام، الدعم والتأييد الكامل للقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بهدف الحفاظ على رفعة الوطن وحماية مستقبل المصريين والحفاظ على حضارتهم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الحزب للتوعية بأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والوقوف صفا واحدا خلف الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الأمانات الحزبية بالمراكز على مستوى المحافظات، تقوم بدور فعال في توعية المواطنين بالأحداث الجارية، وموقف مصر الثابت تجاة القضية الفلسطنية.