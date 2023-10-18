رئيس حزب مصر أكتوبر: نقف وراء قرارات القيادة السياسية في حماية أمن مصر

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إننا نقف وراء قرارات القيادة السياسية في حماية أمن مصر القومي.

التصدي لمخطط تهجير الفلسطينيين

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز: «كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كافية ووافية تماما، وتدل على ما بداخل كل مصري، وكنا ننتظر هذه الكلمة من الرئيس السيسي، لأنها أشعرت المواطنين أن لنا رئيس قوي قادر على التصدي لهذا المخطط والمؤامرة لتنفيذ صفقة القرن لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء لتنتهي القضية الفلسطينية تماما».

الحروب السابقة

وأكدت أن مصر دفعت طوال السنوات والحروب السابقة شبابا واقتصادا ودما لأولادنا الكثير في هذه الأرض مشددة على أن سيناء مصرية وستظل مصرية ولن يخطو بها أي فرد غير المصريين.