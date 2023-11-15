«مصر أكتوبر»: صمت المجتمع الدولي على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ينذر بكارثة

أكد محمد عيد، أمين المصريين في الخارج بحزب مصر أكتوبر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لازالت ترتكب مجازر دموية في الأراضي المحتلة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتتمادى في جرائمها، بعدما تأكدت من صمت المجتمع الدولي الذي تخلى عن مسئولياته الدولية والإنسانية حيال تلك المجازر.

امتداد الصراعات

وأضاف «عيد»، في بيان له اليوم، أن تلك المجازر التي لم تحرك ساكنا تنذر بكارثة تجاه الجميع، ولن يفلت من عواقبها أحد، حيث امتداد الصراعات والمحارق وتهديد الأمن القومي سواء كان في المنطقة العربية أو غيرها، فالنار قد تأكل وتلتهم كل شئ ولا تبالي إذ لم يتم التكاتف والاتحاد في إخمادها والسيطرة عليها.

وطالب أمين المصريين في الخارج بحزب مصر أكتوبر بضرورة محاسبة من تسبب في قتل المرضى وحرق المستشفيات وإرهاب الأطفال والنساء والمدنيين العزل، والذين يعيشون حياة مأساوية بين أصوات الصواريخ وسقوط القنابل والتهجير القسري تحت تهديد السلاح وترك أملاكهم مجبرين، وتخييرهم بين الموت أو الرحيل دون وجه حق، مشيرا إلى أن الازدواجية التي يتعامل بها العالم والمنظمات الحقوقية الدولية والإنسانية تنذر بكارثة إنسانية ستكون الأخطر فى هذه المرحلة.

المساعدات الإنسانية والإغاثات

واستنكر «عيد» جرائم الكيان الصهيوني بمنع المساعدات الإنسانية والإغاثات من الوصول إلى شعب غزة المحاصر والمرضى في المستشفيات، ليمت من نجا من القصف بالصواريخ جوعا وعطشا أو لعدم تلقيه العلاج، مؤكدا أن مصر لم تدخر جهدا في التعامل مع القضية الفلسطينية ولم تترك بابا إلا وطرقته من أجل نجاة الشعب الفلسطيني، حتى أنها تتحمل وتتكبد ثمن وقفتها وتصر على فتح معبر رفح لمرور المساعدات رغم ما تعانيه من تعنت من الجانب الإسرائيلي.