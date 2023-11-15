«مطروح» تحصد 7 ميداليات في البطولة الإقليمية لذوي الهمم

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح البطولة الإقليمية لذوي الهمم من الصم وضعاف السمع، في إقليم غرب الدلتا، بمشاركة محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة، وأقيمت على ملاعب مركزي شباب مطروح والزهور بمدينة مرسى مطروح.

البطولة الإقليمية لذوي الهمم

وتابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، أن فعاليات البطولة الإقليمية لذوي الهمم بحضور وليد الرفاعي مدير عام الشباب والرياضة ومسؤولي التربية الخاصة بالوزارة معربًا عن سعادته بالتنظيم الجيد للبطولة على أرض مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في ظل دعمه المتواصل وتوجيهاته المستمرة لنجاح ودعم فني من مديرية الشباب والرياضة للتعاون الإيجابي مع تعليم مطروح.

الفائزين بالبطولة

وقال وكيل تعليم مطروح إن الطالب محمد يحيى بطل التربية الخاصة بمحافظة مطروح حقق الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو بنين، وفازت الطالبة حنين عبدالحي بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالميدالية الذهبية دفع جلة بنات، وحقق الطالب محمود يحيي بدر علي الميدالية الذهبية في سباق الوثب الطويل بنين بينما حققت الطالبة حنين عبدالحي عثمان علي الميدالية الفضية في سباق الوثب الطويل بنات، فيما حقق الطالب خالد وليد الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة بنين، وحقق الطالب محمد سامي الرفاعي الميدالية البرونزية في ذات المسابقة وختامًا في اللعبة الجماعية الوحيدة بالبطولة حقق فريق تعليم مطروح الميدالية الفضية في كرة السلة بنين وبنات.

عزيمة ذوي الهمم

وأثنى وكيل تعليم مطروح جهود التربية الرياضية على بطولة ذوي الهمم من موجهين ومعلمين بقيادة محمد رمضان الموجه العام وإدارة التربية الخاصة بقيادة شريف طه مدير الإدارة، مشيدًا بالتنظيم الرائع للبطولة وتشريف المحافظة بالظهور في أبهي صورة.

وأعرب عن فخره بالإنجاز الذي حققه ذوي الهمم بحصد عدة مراكز متقدمة بألعاب القوى 100 متر عدو وكرة السلة بنين وبنات، والوثب الطويل مثمنًا روح الإصرار والتحدي التي تحلوا بها لتجاوز كافة الصعوبات والتحديات وتحقيق أهدافهم والوصول إلى أعلى المستويات.