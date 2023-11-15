قافلة طبية تقدم خدمات لألفي مواطن في الشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بني صالح، التابعة لمركز ومدينة بلبيس، والتي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

القافلة الطبية اشتملت على 14 عيادة

اشتملت القافلة الطبية على 14 عيادة، بها 13 تخصص طبي وهي: «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل»، حيث تم تخصيص عيادتين لتخصصات «الباطنة والأطفال»، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة ببني صالح، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

توقيع الكشف الطبي المجاني على 2164 مريضا

ووقعت القافلة خلال اليومين الكشف الطبي المجاني على 2164 مريضًا من أهالي القرية، وجرى صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 18 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.