قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية القلعة على مدار يومين في قنا

أعلن الدكتور، محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، إطلاق القافلة الطبية بقرية القلعة التابعة لإدارة قفط الصحية، جنوب محافظة قنا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان في بيان صحفي اليوم، أن القافلة الطبية المجانية سوف تكون على مدار يومين، وهما: غدا الأربعاء والخميس، وذلك في إطار خطة الدولة «حياة كريمة»، والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

قافلة طبية بقنا

وأوضح «بدران» أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين

وأشار إلى بجانب القافلة الطبية سوف تكون هناك ندوة توعوية للمواطنين بالقرية حول العادات الصحية والغذائية السليمة التي تحافظ على صحة المواطن.