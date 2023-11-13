توقيع الكشف على 89 حالة مجانا خلال قافلة طبية في الفيوم

نظمت جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم، بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومستشفى الفيوم الجامعي، قافلة طبية جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 89 مريضًا ومريضة من أبناء قرية الشيخ فضل بمركز الفيوم، وتوابع بندر سنورس.

وأوضح جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إنّ القافلة الطبية تضمنت الكشف الطبي على المواطنين في جميع التخصصات منها الصدر، والعظام، والعيون، والأعصاب، والمخ والأعصاب، والجراحة العامة، والسمعيات، والأطفال، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى عمل إشاعات وتحاليل لنحو 44 حالة.

إجراء الفحوصات بالمجان

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، إنّه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابًا وعودة.

وأشار إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية من المياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى عمليات زرع القرنية، وتسليم الأجهزة التعويضية، وجميع عمليات القلب، وتقديم جميع الخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية وذلك بالمجان تمامًا.

تنفيذ عدد كبير من المشروعات

وذكر مدير عام جمعية الأورمان، إنّه جرى تنفيذ عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية على أرض محافظة الفيوم بالتزامن مع تنظيم القوافل الطبية، إلى جانب تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة.

وشدد على إنّ الجمعية تسعى لمساعدة شرائح غير القادرين بمحافظة الفيوم خصوصًا مرضى العيون والقلب، لإجراء العمليات الجراحية المطلوبة، وصرف الدواء اللازم لهم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية سواء داخل المحافظة أو في القاهرة، مُشيرًا إلى أنّ الجمعية أيضًا بصدد توزيع بطاطين الشتاء.