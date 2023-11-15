«تعليم بني سويف» تنظم مؤتمرا لإعداد القيادات الطلابية بالمدارس

شهد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، فعاليات مؤتمر إعداد القيادات الطلابية لانتخاب المكتب التنفيذي للمرحلتين الإعدادية والثانوية بقاعة نادي المعلمين بمدينة بني سويف، والذي نظمه اتحاد طلاب المديرية بحضور مصطفى كامل الديب نقيب المعلمين، و نعيم حماد رئيس مجلس الأمناء، أعقبه انتخابات اتحاد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية.

تشجيع الطلاب على ممارسة الديمقراطية

وأكد وكيل تعليم بني سويف خلال كلمته أن المؤتمراستهدف طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، والذي يهدف إلى تشجيع الطلاب والطالبات على ممارسة الديمقراطية السليمة، والتعبير عن آرائهم وأفكارهم بكل حيادية وشفافية، كما أن الاتحادات الطلابية تسهم في بناء الشخصية المصرية المتكاملة بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030.

تفاصيل مؤتمر إعداد القادة لإتحاد الطلاب بمدارس بني سويف

وأشار عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية في بني سويف، إلى أن مؤتمر إعداد القادة لإتحاد الطلاب تم تنفيذه على مدار أربعة أيام واشتمل البرنامج على لقاءات مع قيادات التعليم، لنقل الخبرات واكساب الطلاب مهارات التواصل، ومحاضرات حول العديد من الموضوعات الهامة أبرزها: المواطنة، الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى غرس القيم والمواطنة وحب الوطن لدى الطلاب والطالبات قادة المستقبل.

إعداد برنامج انتخابي وفلسفة الانتخابات

وأضافت عزة إبراهيم موجه عام الاتحاد بأنه تم تدريب الطلاب على كيفية التواصل مع القيادات ونقل مطالب زملائهم وكيفية إعداد برنامج انتخابي وفلسفة الانتخابات ثم التدريب على كيفية عرض الدعاية الانتخابية في جو من الديمقراطية والشفافية.