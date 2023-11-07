«تعليم بني سويف» تكرم طالبة حصدت 5 ذهبيات في بطولة دولية لرفع الأثقال

كرّم الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، الطالبة بسمة رمضان عبد الوهاب، بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة محمد فريد الاعدادية بإدارة ناصر ولاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، لحصولها على 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، وذلك ضمن منافسات البطولة العربية والأفريقية فى لعبة رفع الأثقال «ناشئين، شباب، كبار»، والتي أقيمت بمجمع الصالات باستاد القاهرة خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الماضي.

اهتمام كبير بالموهوبين والمبدعين

وأشاد وكيل تعليم بني سويف بالأداء المشرف من الطالبة بسمة رمضان وحصدها ميداليات ذهبية وفضية، متمنيًا لها مزيد من الإنجازات و لوطننا مصر، مهنئا أسرتها على هذا الانجاز.

وأكد، أن الدولة تولي اهتماماً كبيرًا برعاية الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات وتعمل على رعايتهم وصقل مواهبهم من أجل بناء جيل قادر على الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل وبما يتسق مع رؤية مصر 2030.

اصغر لاعبة في البطولة

يشار إلى أن اللاعبة بسمة رمضان تعد أصغر لاعبة فى البطولة حيث سجلت رقماً افريقيًا جديدًا وهو 78 كجم رغم صغر سنها، حيث حصلت على 3 ميداليات ذهبية في (الكلين/ الخطف / المجموع ) في البطولة الافريقية ميزان (45) كجم ، و2 ميدالية ذهبية فى( الكلين/ المجموع)، وميدالية فضية فى ( الخطف ) في البطولة العربية تحت 17 سنة ميزان (45) كجم.