وزيرة خارجية فرنسا: ما يحدث بغزة يفرض التوصل إلى هدنة إنسانية في أسرع وقت

قالت كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، إن ما يحدث في غزة يفرض التوصل إلى هدنة إنسانية في أسرع وقت، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي سياق متصل، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، أن اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء يعد جريمة حرب علنية، محمّلة إياه المسؤولية الكاملة عن أرواح المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين المدنيين من النساء والأطفال.

وأكدت، أن جريمة اقتحام مجمع الشفاء بعد محاصرته، وإطلاق النيران والقذائف نحو مبانيه وأرجائه، هي تداعٍ لكل القيم الإنسانيّة، وانتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة.