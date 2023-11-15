كارثة جديدة.. توقف مطحنة القمح الرئيسية بدير البلح في غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن العمل في مطحنة القمح الوحيدة العاملة في قطاع غزة، وتحديدًا في دير البلح، توقفت جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية.

الاستمرار الأعمال الإجرامية في غزة

وقالت المراسلة إن قوات الاحتلال تمارس أعمالها الإجرامية في قطاع غزة بأكمله، وليس في منطقة معينة، إذ سقط الكثير من الشهداء والجرحى في خان يونس إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في «القرارة» جنوبي قطاع غزة.

وفي المقابل، استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لـ حركة حماس، منذ قليل، جرافة صهيونية شرق مدينة دير البلح، مستخدمة قذيفة «الياسين 105».

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء، وطلبت جميع المدنيين المتواجدين داخل المستشفى بالخروج وتسليم أنفسهم.