الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى الشفاء معزول تماما ويصعب دخوله

قال الدكتور عبدالجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مستشفى الشفاء معزول بالكامل عن الاتصالات، ولا يمكن لأحد أن يذهب إلى الداخل، ويبدو أن هناك عملية تشويش، مشددًا على أن الفلسطيني لم يعد في مقدوره أن يتلقى العلاج في مستشفيات قطاع غزة، وهو ما يعبر عن كارثة.

«الشفاء» المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة

وأضاف حنجل، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «بالنسبة إلى مجمع الشفاء فهو المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة، وسبق أن خرج عن الخدمة بسبب نقص الوقود منذ فترة ووجود عدد كبير جدا من النازحين والمرضى والكوادر الطبية».

اقتحام كامل لمستشفى الشفاء

وتابع المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: «منذ الليلة الماضية بدأ اقتحام المستشفى بشكل كامل وانقطعت الاتصالات تماما، ونحن لا نعرف إلى متى سيستمر هذا السيناريو، ومنذ أيام وأسابيع ونحن نحذر من انقطاع الخدمة الطبية عن مئات وآلاف الأشخاص بل أكثر من 1.6 مليون شخص».