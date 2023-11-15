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ضبط 62.8 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:45 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
حملة مرورية - أرشيفية

حملة مرورية - أرشيفية

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط 1412 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول

وأسفرت جهود الحملات التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة، عن ضبط 62 ألفا و824 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 10 آلاف و965 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و511 مخالفة سير دون تراخيص، و17 مخالفة موقف عشوائي، وألف و412 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول خلال القيادة و11 مخالفة لشروط التراخيص.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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