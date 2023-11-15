روبرت داوني يحصد أعلى جائزة في مهرجان سانتا باربرا السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي تكريم النجم الأمريكي روبرت داوني جونيور بجائزة «Maltin Modern Master» وهي أعلى جائزة يمنحها المهرجان، ضمن فعاليات الدورة الـ39 المقامة في الفترة من 7 إلى 17 فبراير 2024.

ومن المقرر أن يكرم روبرت داوني جونيورالجمعة 9 فبراير في مسرح أرلينجتون في سانتا باربرا، وتتركز الأمسية التكريمية على مقابلة يتتطرق خلالها للحديث عن مسيرته المهنية، يديرها الناقد السينمائي والمؤرخ ليونارد مالتين، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

سيناقش الثنائي مهنة «داوني» الممتدة على مدى خمسة عقود في التمثيل، والتي تم خلالها ترشيحه مرتين لجائزة الأوسكار عن فيلم «Chaplin» عام 1992 وفيلم «Tropic Thunder» عام 2008، كما أسس أنجح سلسلة أفلام في عالم مارفل السينمائي والتي بدأت من «Iron Man» عام 2008 حتى عام 2019 بفيلم «Avengers: Endgame».

وقال مالتين في بيان: «لقد قدم روبرت داوني جونيور أحد أكثر العروض إثارة في تاريخ الأعمال الاستعراضية، ونحن في الجمهور نحن المستفيدون، إنه يتحكم في الشاشة دون أي جهد واضح، وهو ربما أعظم إنجاز على الإطلاق».

الجائزة التي سيحصل عليها «داوني» في عام 1995، أنشئت لتكريم «الشخص الذي أثرى ثقافتنا من خلال الإنجازات في صناعة الأفلام السينمائية»، وجرى إعادة تسميتها بجائزة «Maltin Modern Master Award» في عام 2015.

ومن بين الفائزين السابقين نولان، وجيمي لي كيرتس، ونيكول كيدمان، وخافيير بارديم، وبراد بيت، ودنزل واشنطن، وكيت بلانشيت، وجورج كلوني، وكريستوفر بلامر، وجيمس كاميرون، وكلينت إيستوود.