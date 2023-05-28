رئيس «مارفل»: روبرت داوني جونيور له الفضل في الوصول لما نحن عليه

تحل الذكرى الـ 15 على طرح فيلم «Iron Man» في مايو الجاري، حيث تم تقديم الشخصية التابعة لعالم «مارفل» للمرة الأولى والتي قدمها روبرت داوني جونيور في الفيلم الذي تم طرح في السينمات عام 2008، وفي تلك المناسبة كشف المخرج جون فافرو أن الممثل الأمريكي كان من المقرر أن يقدم شخصية أخرى في عالم «مارفل» قبل أن يتم الاستقرار عليه لتقديم شخصية «توني ستارك».

وقال جون فافرو إن اللقاء الأول الذي جمعه بـ روبرت داوني جونيور من أجل تقديم شخصية الشرير «دكتور دوم» ضمن سلسلة «Fantastic Four» في عام 2005، ولكن انتهى به المطاف بإجراء اختبار شاشة لشخصية «توني ستارك» أو «آيرون مان»، متابعا: «رأيت به شرارة جعلتني أشعر أنه الأنسب لهذا الدور»، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

من جانبه، قال رئيس شركة «مارفل» كيفن فيج إنه الفضل يرجع لـ داوني للمساعدة في جعل عالم مارفل السينمائي، ما هو عليه اليوم.

روبرت داوني جونيور يقدم شخصية «آيرون مان» في 7 أفلام

وحقق فيلم «Iron Man» وقتها إيرادات وصلت لـ 585 مليون دولار، وتابع روبرت داوني جونيور تقديم الشخصية في جزء ثانٍ ثم ثالث من الفيلم في 2010 و2013 على التوالي، كما ظهر بنفس الشخصية في 4 أفلام من سلسلة «Avengers».